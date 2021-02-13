محاكمة ترامب.. 'مفاجأة مدوية' من زعيم الجمهوريين

وكتب ماكونيل في رسالة لزملائه نقلتها وسائل الإعلام "سأصوت من أجل التبرئة"، ما يجعل من المرجح بشدة أن يفشل الديمقراطيون في تأمين غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد.وجاء قرار ماكونيل، السبت، قبل ما يُتوقع أن يكون اليوم الأخير في المحاكمة التاريخية لترامب بتهمة التحريض على أعمال الشغب الدامية في 6 يناير بمبنى الكابيتول.

وفي وقت سابق، اتهم ماكونيل ترامب بتحريض الحشود، التي اقتحمت مبنى الكونغرس في السادس من يناير و"شحنها بالأكاذيب".

وقال السناتور النافذ عن ولاية كنتاكي آنذاك: "الحشود الغاضبة شحنت بالأكاذيب. لقد حرضهم الرئيس وأشخاص نافذون آخرون حاولوا أن يستخدموا الخوف والعنف لوقف مصادقة الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية".



ويحاكم الكونغرس الأميركي ترامب بتهمة التحريض على العنف في الأحداث غير المسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.