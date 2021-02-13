العراق يتلقى دعوة رسمية من روسيا للمشاركة في مؤتمر 'مسار استانا'

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "نزار الخيرالله الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية التقى السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بمختلف القضايا الدولية والاقليمية التي تهم البلدين، وسلم السفير الروسي دعوة رسمية للعراق للمشاركة بصفة مراقب في مؤتمر "مسار استانا: الخامس عشر والمزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية للفترة 16-17/ 2 / 2021 والذي سيناقش تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في سوريا".بحسب البيان، أكد الجانبان خلال اللقاء، على التقارب في وجهات النظر العراقية والروسية تجاه سبل حل الازمة السورية و ضرورة إيجاد حل سياسي لها من خلال إعادة مد جسور الثقة بين السوريين بمختلف توجهاتهم ودون تدخلات خارجية".

كما تناول اللقاء "مسألة الطلبة العراقيين الدارسين في المؤسسات التعليمية الروسية، و إمكانية استثنائهم من الحظر المفروض على دخول الأجانب إلى الأراضي الروسية بسبب جائحة كورونا، كذلك تم مناقشة موضوع حصول العراق على اللقاح الروسي "سبوتنك v" المضاد لفايروس كورونا"، وفقا للبيان.