الكاظمي: أمامنا فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الشعب عبر الانتخابات

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بغداد - ياسين صفوان - اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اننا أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الشعب عبر الانتخابات، فيما بين ان البعض يضع العراقيل أمام الحكومة.
وقال الكاظمي خلال الحفل التأبيني بذكرى يوم الشهيد العراقي: "أحيي جميع عوائل الشهداء والدم الطاهر هو من يبني المستقبل"، مبينا: "عملنا على اعادة بناء الدولة منذ اليوم الأول لتولي رئاسة الحكومة".
واضاف اننا عملنا على بناء الدولة وليس إضعاف القوى السياسية"، موضحا: "أنا غير معني بالمزايدات الانتخابية".
وتابع اننا "سنطبق الورقة الإصلاحية البيضاء لإنقاذ العراق"، لافتا الى ان "البعض يضع العراقيل أمام الحكومة".
واضاف اننا عملنا على بناء الدولة وليس إضعاف القوى السياسية"، موضحا: "أنا غير معني بالمزايدات الانتخابية".
وتابع اننا "سنطبق الورقة الإصلاحية البيضاء لإنقاذ العراق"، لافتا الى ان "البعض يضع العراقيل أمام الحكومة".
واردف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي: "حققنا خطوات إيجابية في مكافحة الفساد"، مشيرا الى ان "لجنة مكافحة الفساد مستمره بعملها".
وذكر: "نتعامل بشفافية مع ملف الانتخابات"، مضيفا: "أمامنا فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الشعب عبر الانتخابات".