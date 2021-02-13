وزير الخارجيّة يلتقي رئيس الوزراء اليوناني لبحث العلاقات الثنائية



بغداد - ياسين صفوان - التقى وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، رئيس الوزراء اليوناني السيِّد كيرياكوس ميتسوتاكيس في قصر ماكسيموس.

وقالت الوزارة في بيان تلقته الخليج 365، ان "وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، التقى رئيس الوزراء اليوناني السيِّد كيرياكوس ميتسوتاكيس في قصر ماكسيموس".

واضاف البيان انه "خلال اللقاء جرى بحث العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وأثينا، وسُبُل تعزيزها، وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".

وبحسب البيان، ثمَّن الوزير العراقي مواقف اليونان الداعمة للعراق في مختلف المجالات لاسيما في مجال الحرب ضدَّ عصابات داعش الإرهابيّة"، مؤكداً أنَّ "العراقيِّين حققوا انتصارات مُتتالية ضدَّ إرهابيي داعش، وأنَّ هذه الانتصارات هي إنتصار للعالم كله ضدَّ الإرهاب؛ لأنَّ العراق حارب دفاعاً عن سيادته، وكرامته، ونيابة عن بلدان العالم كافة".

ونقل الوزير تحيّات وتقدير رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى رئيس الوزراء اليوناني وقدّم بإسمه الدعوة لرئيس وزراء اليونان لزيارة العراق، وفقا للبيان

بدوره وعدَ رئيس الوزراء اليوناني بتلبية الدعوة خلال الاشهر القادمة.

يشار إلى أن وزير الخارجية فؤاد حسين وصل، أمس الأول الخميس إلى العاصمة اليونانية أثينا.