صندوق الإسكان يكشف آلية القروض الجديدة

بغداد - ياسين صفوان - كشف صندوق الإسكان، اليوم السبت، الآلية الجديدة لمنح القروض للمواطنين الراغبين ببناء وحداتهم السكنية أو إضافة بناء إليها.

مدير عام الصندوق التابع لوزارة الإعمار والاسكان والبلديات، ضياء موجد عبد الله قال في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن "الحد الأعلى لمبلغ القرض هو 75 مليون دينار، يسدد على مدى 20 عاماً".

واضاف، أن "مبالغ القروض مختلفة بحسب المناطق والأقضية، فالحد الأعلى للقرض في بغداد ومراكز المحافظات هو 75 مليون دينار، وفي أطراف بغداد 60 مليون دينار، وأطراف المحافظات 50 مليون دينار، بينما أصبحت مدة القرض 20 عاماً بعد أن كانت 15 عاماً".

وتابع، أنه "سيقع على عاتق صندوق الإسكان حصراً، عمليتي البناء وإضافة البناء، بينما يقع على عاتق المصرف العقاري شراء وحدات سكنية في المجمعات الاستثمارية بمبلغ يصل إلى 125 مليون دينار، وخارج المجمعات بمبلغ قرض 100 مليون دينار، على أن تستقطع فائدة العمولة الادارية بقيمة 5 بالمئة وتؤخذ لمرة واحدة".