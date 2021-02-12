الصحة النيابية تحدد موعد وصول أول دفعات لقاح كورونا الى العراق

بغداد - ياسين صفوان - أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية،اليوم الجمعة، أن وصول لقاح كورونا إلى العراق يتم وفقاً لجدول زمني.



وقال عضو اللجنة النائب غايب العميري في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه الخليج 365، إن "الوجبة الأولى من لقاح كورونا سواء العقد المبرم مع شركة فايزر أو غيرها ستصل الى العراق نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل ومن ضمنها الـ (50) ألف جرعة من الحكومة الصينية إلى العراق"، لافتاً إلى أن "هذه الوجبات ستستمر على وفق جداول زمنية محددة".