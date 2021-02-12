انت الان تتابع خبر العراق يتصدر عربياً.. أحدث احصائية عن اصابات كورونا في العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يربو على 107.85 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و368363.