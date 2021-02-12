الشرطة الاتحادية تعلن استشهاد ثلاثة منتسبين في كركوك

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "ثلاثة منتسبين استشهدوا نتيجة حادث غدر يوم امس الخميس لعصابات داعش في وادي الشاي بمحافظة كركوك".

وفي وقت سابق، افاد مصدر امني، باستشهاد واصابة أربعة منتسبين في الشرطة الاتحادية بصد تعرض في داقوق في كركوك.



وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "منتسبين اثنين في الشرطة الاتحادية استشهدا مساء امس واصيب اثنان اخران بصد تعرض داعشي في داقوق بمحافظة كركوك".