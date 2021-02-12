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لأول مرة منذ 5 أشهر.. ذي قار تسجل 176 اصابة جديدة بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - سجَّلت محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات الجديدة بفيروس لم تشهدها المحافظة منذ 5 اشهر، فيما إنخفضت حالات الشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بالإصابات.

‏‎وقال مصدر طبي الخليج 365، ان "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 176 اصابة جديدة بفيروس كورونا"، مبينا ان "هذا الرقم لم تشهده المحافظة منذ 5 اشهر الماضية".

واضاف ان "الفحوصات المختبرية سجلت تحسن حالة 25 مصاباً بالفيروس في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية".


وتبابع ان "عدد الفحوصات التي اجريت كانت 1593 فحصاً لأشخاص مشتبه باصابتهم بالفيروس"، لافتا الى ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة".

وارتفع المجموع التراكمي للإصابات الى 25097 حالة منذ ظهور الوباء، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلي في المحافظة 23366 حالة شفاء منذ ظهور الوباء.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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