احباط تهريب مواد طبية في ميناء أم قصر

الهيأة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مفارزها ضبطت مواد مخبأة لغرض تهريبها (370 كارتون) ظرف كبسول لتعبئة الأدوية (ماكنة قطع البلازما) في منفذ ميناء أم قصر الشمالي".

وأشار إلى أنه "تم ضبط المواد خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع الى مركز كمرك ام قصر الشمالي خلافا للضوابط والتعليمات".

