أمانة بغداد.. الفريق الخامس في مشوار 'عبودي' الاحترافي

وذكر النادي في بيان مقتضب أن "المهاجم عبد القادر طارق ينضم الى صفوف فريق امانة بغداد قادما من الطلبة".

وسبق وان مثل طارق اندية الكرخ والشرطة والطلبة والنفط، حيث أصبح بغداد الفريق الخامس في المشوار الاحترافي للاعب الملقب بـ"عبودي".

