انت الان تتابع خبر أمانة بغداد.. الفريق الخامس في مشوار 'عبودي' الاحترافي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-02-12 | 09:58
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اعلن نادي امانة بغداد، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب عبد القادر طارق بشكل رسمي.
وذكر النادي في بيان مقتضب أن "المهاجم عبد القادر طارق ينضم الى صفوف فريق امانة بغداد قادما من الطلبة".
وسبق وان مثل طارق اندية الكرخ والشرطة والطلبة والنفط، حيث أصبح بغداد الفريق الخامس في المشوار الاحترافي للاعب الملقب بـ"عبودي".
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