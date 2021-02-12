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عرض حذاء باراك أوباما الرياضي للبيع مقابل مبلغ خيالي! (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - سيُطرح زوج من أحذية نايكي (Nike) المصممة للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في مزادٍ على الإنترنت اليوم الجمعة.
وتشير الإحصاءات إلى أنّ المبلغ المطروح لشراء الحذاء سيصل إلى 32 ألف دولار أميركي.

وقالت مسؤولة دار مزاد Sotheby’s: "لقد تمّ تصميم الحذاء خصيصاً للرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة، وهذا الزوج بالذات هو العينة الوحيدة المؤكدة لدى شركة نايكي وقد تم الاحتفاظ به منذ 12 عاماً."

 

ويتّسم الجزء العلوي من الحذاء بالجلد الأبيض وعلامة زرقاء بالإضافة إلى تقنية Flywire المرئية. وتشمل التفاصيل الختم الرئاسي الرسمي وتطريز لجملة "44 لإحياء ذكرى الرئيس الأميركي الـ 44".

وسيتم طرح الحذاء للبيع في الساعة 4.44 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الجمعة لتكريم الرئيس الرابع والأربعين.

 

ويُذكر أنّه تمّ إصدار الحذاء الأول المخصص للرئيس السابق أوباما بالتعاون مع نجم كرة السلة الراحل كوبي براينت عام 2009، بينما صدر تصميم الحذاء الثاني للاحتفال برئاسة أوباما عام 2015.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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