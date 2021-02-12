الصحة النيابية ترجح ظهور اصابات من سلالة كورونا الجديدة في العراق

وقالت الشمري في حديث للسومرية نيوز، انه "بسبب استخفاف بعض المواطنين بالاجراءات الوقائية واقامة مراسيم المناسبات وعدم الالتزام خلالها بشروط الوقاية فقد ادى هذا الامر للاسف الشديد الى ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا"، مبينة انه "ينبغي على وزارة الصحة ان تسارع في حسم ملف التوصيات الجديدة التي رفعت الى خلية السلامة والصحة الوطنية بغية تفعيلها سريعا وإيجاد حلول للسيطرة واحتواء الوضع قبل خروجه عن السيطرة لإبعاد الخطر عن بلدنا".واضاف الشمري، ان "اللقاح ضد فيروس كورونا سيصل الى العراق بحال عدم حصول اي معوقات جانبية في نهاية الشهر الحالي" ،لافتة الى ان "هذا الامر لا يقي خطورة الفيروس كونه يمر بمراحل تحول والكمية المتعاقد عليها ستكون الاولوية فيها للقوات الامنية والعاملين في مجال الصحة وكبار السن".

واكدت ان "خط الصد والدفاع الاقوى ضد هذا الوباء هو التزام المواطنين التام في الإجراءات الوقائية للتخلص من هذا الفيروس اللعين"، مرجحة ان "ظهور بعض حالات الاصابات الاخيرة من السلالة الجديدة رغم انه لم يتم اعلان الامر او اثباته بشكل رسمي لحين التأكد بشكل كامل علميا".