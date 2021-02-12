تعرف على حالة الطقس لليومين المقبلين في العراق

وذكرت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الطقس في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، سيكون صحواً، باستثناء الشمالية سيكون فيها بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فتبقى على ما هي عليه دون أي تغير".



وأضافت، أن "الطقس في المناطق الثلاث المذكورة آنفاً، فإنه سيكون يوم غد صحواً مع قطع من الغيوم، والمنطقة الجنوبية سيكون طقسها صحواً، بينما لا تشهد درجات الحرارة أي تغير يطرأ عليها".