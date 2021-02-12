انت الان تتابع خبر تعرف على حالة الطقس لليومين المقبلين في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد.
وذكرت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الطقس في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، سيكون صحواً، باستثناء الشمالية سيكون فيها بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فتبقى على ما هي عليه دون أي تغير".
وأضافت، أن "الطقس في المناطق الثلاث المذكورة آنفاً، فإنه سيكون يوم غد صحواً مع قطع من الغيوم، والمنطقة الجنوبية سيكون طقسها صحواً، بينما لا تشهد درجات الحرارة أي تغير يطرأ عليها".