بالارقام.. شرطة صلاح الدين تعلن حصيلة ممارساتها الامنية



القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين نفذت حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض، حيث تمكنت من إلقاء القبض على (٨)متهمين بمواد قانونية مختلفة بضمنهم متهم وفق المادة(٤ إرهاب) وتوديعهم التوقيف، توزعت على اقضية سامراء-الشرقاط-تكريت-الطوز-يثرب-العلم تمهيدا لإحالتهم الى القضاء".



وفي سياق متصل عثر فوج الطوارئ الثالث عشر مع مفرزة من مكتب مكافحة متفجرات بلد أثناء التفتيش على عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات داعش الإرهابي، تم اتلافها بالمكان، وفقا للبيان.