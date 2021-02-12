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القبض على متهم ضبط بحوزته 189 غراما من مادة الكريستال في ذي قار

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المخدرات في الناصرية، اليوم الجمعة، القبض على متهم ضبط بحوزته ( 189 )غراما من مادة الكريستال المخدرة في المحافظة.

المديرية قالت في بيان تلتقه الخليج 365، ان "شعبة مكافحة المخدرات في الناصرية تمكنت من القبض على متهم ضبط بحوزته ( 189 )غراما من مادة الكريستال المخدرة، حيث تؤكد المعلومات أن المتهم ينقل المواد المخدرة من محافظة البصرة الى ذي قار".

واضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقة وجرى توقيفه استنادا للمادة 28 من قانون العقوبات العراقي".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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