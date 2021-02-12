مصرع واصابة 35 شخصاً بعد تصادم أكثر من 100 سيارة في تكساس

وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء في مدينة فورت وورث مايكل دريفدال إن الحادث وقع شمال المدينة ونجم على الأرجع عن الجليد الذي غطى الطريق، وأن المسعفين انتشلوا جثث 5 قتلى ونقلوا 36 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة.وحذر المتحدّث من ارتفاع عدد القتلى، مشيراً إلى أنّ فرق الإنقاذ تعمل على إخراج عالقين داخل سيارتهم.

من جهته، نشر صياد الأعاصير جيسون ماكلالين مقطع فيديو على حسابه بتويتر ظهرت فيه عشرات العربات التي تكوّمت فوق بعضها.

وعلّق ماكلالين على "الفوضى" بالقول إنّ عدد المركبات المتضررة يزيد على مئة.

