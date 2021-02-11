مقتل ثلاثة جنود أتراك في مواجهات مع المتمردين الأكراد شمال العراق

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اسطنبول: قتل ثلاثة جنود أتراك في مواجهات مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق حيث تشن أنقرة عملية ضد هذا الحزب كما أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الجنود الثلاثة قتلوا في معارك مع حزب العمال الكردستاني الأربعاء في محافظة دهوك.

وكان الجيش التركي أطلق الأربعاء سلسلة عمليات ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، في مرحلة جديدة من عملية "مخلب النمر" التي انطلقت في حزيران/يونيو ضد هذا التنظيم الكردي الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على انه "ارهابي".

وتشن تركيا تكرارا غارات جوية على قواعد خلفية لحزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية في شمال العراق حيث أقام معسكرات تدريب ومخابىء أسلحة. وتقوم قوات خاصة أحيانا بعمليات توغل محدودة.

تثير العمليات التركية توترا مع الحكومة العراقية لكن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يكرر التأكيد بان بلاده تعتزم معالجة مسألة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق اذا كانت بغداد "غير قادرة على القيام بذلك".

في كانون الأول/ديسمبر دعا اردوغان العراق الى تكثيف معركته على الأرض ضد المقاتلين الاكراد في حزب العمال الكردستاني وذلك خلال استقباله في انقرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ويشن حزب العمال الكردستاني منذ 1984 تمردا داميا على الأراضي التركية أوقع أكثر من 40 ألف قتيل.