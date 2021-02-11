إعدام خمسة عراقيين مدانين بتهمة "الإرهاب"

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الناصرية (العراق): أفادت مصادر أمنية وكالة فرانس برس أنه تم إعدام خمسة عراقيين متهمين بـ"الارهاب" الثلاثاء في سجن الناصرية في جنوب العراق البلد الأكثر تنفيذا لهذه العقوبات في العالم.

وحصل القضاء على أمر بتنفيذ أحكام الإعدام بالمتهمين الخمسة صادقت عليه رئاسة الجمهورية، وهو خطوة ضرورية. وقد صادقت الرئاسة على أكثر من 340 حكما بالاعدام بتهم ارتكاب "أعمال إجرامية أو إرهابية" بحسب مصادر داخل الرئاسة العراقية.