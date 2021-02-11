العمليات المشتركة تعلن تأمين زيارة الامام الهادي

المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي قال في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن "جميع العمليات الامنية التي جرت وتجري هي عمليات نوعية بالجهد الاستخباري الذي بدأت قيادة العمليات المشتركة بالعمل عليه"، مبيناً ان "هناك عملاً نوعياً ومعلومات في غاية الدقة والخطورة عن عصابات داعش الارهابية".واضاف ان "هناك دقة في اصطياد الاهداف وبمتابعة وملاحقة العصابات الارهابية مع ايقاف الكثير من العمليات الانتحارية في الفترة المقبلة والفترة اللاحقة".

وتابع الخفاجي ان "قيادة العمليات المشتركة نفذت عملاً كبيراً لتأمين زيارة الامام الهادي (علية السلام) من خلال سلسة عمليات عسكرية واستخبارية في مختلف قواطع العمليات".

