رحمة رياض تكشف أسماء نجومها العرب المفضلين... من اختارت من العراقيين؟

وفي سياق الحديث، كشفت عن اسماء النجمات العربيات المفضلات لديها، النجمة شيرين عبد الوهاب وأحلام الشامسي وإليسا.

بغداد - ياسين صفوان - أطلت النجمة العراقية رحمة رياض في برنامج تلفزيوني على احدى القنوات اللبنانية. وتحدثت عن مسيرتها وانطلاقتها ضمن برنامج الهواة "ستار اكاديمي". واعتبرت ان أفضل نجوم المواسم في ستار أكاديمي هم ناصيف زيتون وجوزيف عطية وسعد رمضان.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012