» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

يغادر منتخبنا الوطني لسباعيات الركبي للرجال اليوم الخميس الى جمهورية مصر للمشاركة في منافسات البطولة العربية السادسة للركبي في مدينة الاسكندرية والتي تنطلق منافساتها يوم غد الجمعة.

انت الان تتابع خبر اليوم .. وطني الركبي يغادر الى مصر للمشاركة في البطولة العربية والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية