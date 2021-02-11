وفد بابا الفاتيكان يلتقي بمكتب السيد السيستاني في النجف

وقال مصدر رسمي ان "وفد البابا فرنسيس الفاتيكان توجه فور وصوله محافظة النجف الاشرف نحو المدينة القديمة، والتقى بمكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني".

واعلن مطار النجف الدولي، في وقت سابق، وصول وفد البابا فرنسيس الفاتيكان إلى النجف الاشرف.



وذكر المطار في بيان تلقته السومرية أن "وفد البابا فرنسيس الفاتيكان وصل قبل قليل عبر مطار النجف الاشرف الدولي تمهيدا لزيارة البابا فرنسيس إلى النجف الاشرف في آذار المقبل.