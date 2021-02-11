الإعلام الأمني تعلن السيطرة على تسرب للغاز في مصفى القيارة

وقالت الخلية في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني والجهات الساندة لها سيطرت على تسرب في إحدى خزانات الغاز بمصفى القيارة بمحافظة نينوى نتيجة خلل فني، دون تسجيل خسائر بشرية".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر امني، بنشوب حريق داخل احد خزانات الوقود في مصفى القيارة بمحافظة نينوى.