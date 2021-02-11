انت الان تتابع خبر النزاهة تعلن إعادة ومنع هدر أكثر من ترليون وربع الترليون دينار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن إعادة ومنع هدر أكثر من ترليون وربع الترليون دينار، جاء ذلك خلال إعلانها عن تقريرها السنوي لعام 2020، مبينة أنَّ الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها بناءً على إجراءاتها والتي تمَّت إعادتها حقيقةً إلى حساب الخزينة العامَّة بلغ مجموعها (702,593,974,949) مليار دينار، و(481,934,358) مليون دولار أمريكي.

