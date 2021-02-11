الرشيد يقرر شمول منتسبي الحشد بسلفة 10 ملايين دينار

المكتب الإعلامي للمصرف قال في بيان ورد للسومرية نيوز،، أنه "تقرر شمول منتسبي هيئة الحشد الشعبي الموطنة رواتبهم لدى المصرف بسلفة الماستر كارد(نخيل) اسوة بمنتسبي موظفي دوائر الدولة".

واضاف ان "التعليمات تضمنت منح المنتسب سلفة كحد اعلى (١٠) ملايين وحسب حدود صافي الراتب "، مبينا أن "من بين الشروط ألاّ يتجاوز عمر المستلف السن المقرر بقانون الخدمة المشمول بها في نهاية مدة السلفة".

