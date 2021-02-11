شرطة صلاح الدين تلقي القبض على أربعة متهمين مطلوبين للقضاء

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت شرعت بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق مطلوبين للقضاء بجرائم متنوعة".

واضاف البيان ان "الحملة أسفرت عن القبض على (٤)متهمين بمواد قانونية مختلفة بضمنهم متهم مطلوب وفق المادة(٤ ارهاب) والعثور على عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات داعش الارهابي تم اتلافها بالمكان دون حادث يذكر".

