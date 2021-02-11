انت الان تتابع خبر القبض على متهم بحوزته 6320 حبة مخدرة في نينوى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهم وضبط بحوزته (6320) حبة مخدرة من المؤثرات العقلية في نينوى.
الوزارة قالت في بيان تلقته الخليج 365، ان "مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في نينوى، القت القبض على متهم وضبطت بحوزته (6320) حبة مخدرة من المؤثرات العقلية".
واضاف البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة (28) وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".