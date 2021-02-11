القبض على متهم بحوزته 6320 حبة مخدرة في نينوى

الوزارة قالت في بيان تلقته الخليج 365، ان "مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في نينوى، القت القبض على متهم وضبطت بحوزته (6320) حبة مخدرة من المؤثرات العقلية".

واضاف البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة (28) وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

