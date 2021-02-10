موازنة 2021.. نائب يحذر من تكرار سيناريو 2019

بغداد - ياسين صفوان - حذر عضو مجلس النواب قصي الشبكي، اليوم الأربعاء، من تكرار سيناريو ما حصل في جلسة التصويت على موازنة عام 2019 بالموازنة الحالية، فيما شدد على اهمية تحقيق التوافق والعدالة والإنصاف مع مراعاة مبدأ المحرومية والفقر لبعض المحافظات.



وقال الشبكي في حديث لـ الخليج 365، إن "قضية حصة الاقليم بالموازنة تعتبر من المشاكل الاهم التي تواجه اللجنة المالية والتي حتى اللحظة لم يتم التوصل الى حل توافقي لها بين الجميع فيما يتعلق بكمية النفط المصدر من الاقليم الواجبة التسديد الى سومو وواردات المنافذ الحدودية في الإقليم"، معتبراً أن "الصعوبة تكمن في ازمة الثقة وهنالك سؤال يطرحه الجميع بأن الاقليم هل يلتزم باي اتفاق يتم التوصل إليه وما هو الضمان على الالتزام على اعتبار أنهم سابقا لم ينفذوا الاتفاق المبرم ضمن موازنة عام 2019 بتسليم 250 الف برميل".

وأضاف الشبكي، أن "الخيارات ستكون جميعها مطروحة قبل وخلال جلسة التصويت على الموازنة ونعتقد ان المقاطعات ستكون حاضرة من البعض ممن لديهم اعتراضات او ملاحظات بحال عدم التوصل الى اتفاق او توافق قبل الذهاب للتصويت على الموازنة"، لافتا الى ان "مجلس النواب طالما كان يعاني من قضية اكتمال النصاب في المسائل والقضايا الصعبة والمهمة وبالتالي فلا بد من وجود توافق وان يكون هنالك إنصاف وعدالة في توزيع الثروات وان يؤخذ بنظر الاعتبار مسألة المحرومية والفقر الموجودة في بعض المحافظات".

واكد أن "الاغلبية مهمة للتصويت على اي قانون مهم لكن ينبغي ان يسبقها الاتفاق لان دونه سنعاني من كسر النصاب من قبل كتل لديها اعتراضات على فقرات محددة"، مشددا على ان "لدينا تخوف اخر يتعلق بضرورة عدم تكرار ما حصل في جلسة التصويت على موازنة عام 2019 والتي تضمنت وخلال الجلسة تعديل بعض الفقرات وهو مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب ويسبب الارباك".