انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد حالات الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليل أمس والمعلن عنها اليوم، توزعت على النحو التالي:

وبلغ عدد الاصابات 438 موزعة كالآتي:

ابو دشير ---------------21

ابو غريب ---------------17

الاسكان-----------------5

الاعلام ------------------24

البياع-------------------13

التاجي------------------7

التراث-------------------4

الحرية-------------------17

الدورة-------------------26

الدولعي----------------- 3

السيدية-------------------10

الشالجية ------------------6

الشرطة الرابعة -------------1

الشعلة-------------------30

الصالحية------------------3

الطارمية------------------13

الطوبجي-----------------1

العامرية------------------17

العطيفية-----------------6

الغزالية-----------------20

القادسية ----------------7

الكاظمية ----------------38

المحمودية---------------17

المنصور-----------------18

المواصلات---------------4

الوشاش------------------6

اليرموك -----------------17

جكوك-------------------1

حي الجامعة--------------22

حي الجهاد---------------22

حي الخضراء--------------2

حي العامل---------------20

حي العدل ----------------15

شارع حيفا-----------------1

سكنة جانب الرصافة---------4