دولة أوروبية تسجل 1001 وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13013 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 3985161 حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 1001 وفاة، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 114851 متوفيا.



وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.