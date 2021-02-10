صحة الرصافة تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة وحالات الشفاء

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاربعاء، تسجيل 246 اصابة جديدة بكورونا بينها 160 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية، مؤكدا شفاء 66 حالة من كورونا.



وقال الساعدي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم، 160 اصابة جديدة بفيروس كورونا" موزعة كالتالي:

160 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع بغداد جديدة 9 حالات

قطاع الصدر 29 حالة

قطاع الرصافة 19 حالة

قطاع الاستقلال 44 حالة

قطاع البلديات الثاني 27 حالة

قطاع المدائن 17 حالة

قطاع الاعظمية 3 حالات

قطاع البلديات الاول 12 حالة

86 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

23 حالة مدينة الصدر

6 حالات الشعب

13 حالة شارع فلسطين

الشعب 6 حالات

5 حالات الامين

4 حالات في كل من النهروان والزعفرانية والاعظمية والبلديات

3 حالات في كل من النعيرية وبغداد جديدة والاستقلال

حالتان في كل من المناطق التالية: الدورة والسعدون والبنوك والحسينبة وجسر ديالى والمعامل والكرادة.

واضاف الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 66 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".

واضاف ان حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية:

15 حالة شفاء في مدينة الصدر

9 حالات شفاء في منطقة البلديات

6 حالات شفاء في كل من الزعفرانية وحي المنتظر

5 حالات شفاء في كل من شارع فلسطين والشعب

4 حالات شفاء في كل من الاعظمية والكرادة وبغداد جدية وصحة الكرخ

حالتان شفاء في كل من الجارية وحي تونس