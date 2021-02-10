في ثلاث دول.. زلازل تفصل بينها دقائق وتحذير من موجات تسونامي

وضرب الزلزال الأقوى بالقرب من نيوزيلندا، وقد سجلته الوكالة الجيولوجية الأميركية في البداية بقوة 7.5 درجات، قبل تعديله إلى 7.7 درجات.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو أضرار على الأرض من جراء الزلزال، الذي ضرب مساء الأربعاء بتوقيت نيوزيلندا.



وأوضحت الوكالة الأميركية أن مركزه على عمق 6 أميال جنوب شرقي أرخبيل جزر لويالتي، وفق ما ذكر موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

وكان زلزالان رئيسيان آخران قد ضربا جنوب غربي سومطرة في إندونيسيا، وبالقرب من الفلبين.

وحذر المسؤولون من أن الزلزال الذي ضرب جزر "لويالتي" قد يتسبب في "موجات خطيرة". وقال "مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي" (NWS): "من الممكن حدوث موجات تسونامي خطيرة بسبب هذا الزلزال، خلال الساعات الثلاث المقبلة".



وأوضح المركز أن ارتفاع أمواج التسونامي سيتراوح بين 0.3 ومتر واحد فوق مستوى المد في بعض سواحل فيجي ونيوزيلندا وفانواتو.

كما توقع حدوث موجات أصغر في دول أخرى بالمنطقة، من بينها أستراليا وجزر كوك وساموا الأميركية.