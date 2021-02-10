انت الان تتابع خبر انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، انطلاق عملية أمنية كبرى في ثلاث في بغداد وسامراء والانبار، لملاحقة فلول تنظيم داعش الارهابي.
وذكرت الخلية في بيان تلقته الخليج 365، أن "عملية أمنية مشتركة واسعة انطلقت في مناطق غرب بغداد وجزيرة الكرمه وشرق بحيرة الثرثار، حيث شرعت بها قيادات العمليات في بغداد وسامراء والانبار بالاشتراك مع تشكيلات الحشد الشعبي في الانبار وسامراء وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة".
واوضحت ان "هذه العملية جاءت لتطهير هذه المناطق من عصابات داعش الارهابية وضبط واحكام الحدود الفاصلة بين هذه القيادات".