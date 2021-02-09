للمرة الأولى.. كتلة سياسية تُعنى بـ'حماية المنتج الوطني'

بغداد - ياسين صفوان - يعتزم منتجو ومزارعو الدواجن في العراق تأسيس كتلة سياسية تُعنى بـ"حماية المنتج الوطني"، في خطوة هي الاولى في العراق.



ويتضمن هدف هذه الخطوة وفقاً لمؤسسي الكتلة، توفير الامن الغذائي وتشغيل العاطلين عن العمل والحفاظ على العملة الصعبة في العراق من خلال تشجيع المنتج الوطني، مؤكدين قرب تسجيلها في مفوضية الانتخابات.

وسبق أن هدد مزارعو ومنتجو الدواجن في العراق، بتظاهرات حاشدة في جميع المحافظات في حال استمرار السياسة الزراعية الحالية.