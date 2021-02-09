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للمرة الأولى.. كتلة سياسية تُعنى بـ'حماية المنتج الوطني'

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بغداد - ياسين صفوان - يعتزم منتجو ومزارعو الدواجن في العراق تأسيس كتلة سياسية تُعنى بـ"حماية المنتج الوطني"، في خطوة هي الاولى في العراق.

ويتضمن هدف هذه الخطوة وفقاً لمؤسسي الكتلة، توفير الامن الغذائي وتشغيل العاطلين عن العمل والحفاظ على العملة الصعبة في العراق من خلال تشجيع المنتج الوطني، مؤكدين قرب تسجيلها في مفوضية الانتخابات.

 

وسبق أن هدد مزارعو ومنتجو الدواجن في العراق، بتظاهرات حاشدة في جميع المحافظات في حال استمرار السياسة الزراعية الحالية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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