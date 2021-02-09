أفكار رومانسية مميزة لتمضية عيد الحب مع الشريك (صور)

اختيار الملابس المناسبة

ولو انكم ستحتفلون سويا في هذه المناسبة في المنزل، الا انه من الخاطئ ارتداء الملابس العادية المريحة او الرياضية مثلا. فعليك تحضير اطلالة مميزة للفت انتباه الشريك. عليك ارتداء ملابس تليق بالسهرة، كفستان أو تنورة مع قميص، ونسقي الملابس مع الكعب لاضافة رونق خاص على اطلالتك.

اعتمدي تسريحة شعر جميلة، وضعي القليل من المكياج، لاطلالة أنيقة.

ولا تنسي تحضير الثياب المناسبة للزوج او الشريك، قد يكون منهمكا بعمله، فحضري له ما هو مناسب.

تحضير الطعام اللذيذ

في هذه المناسبة، من المهم تناول العشاء مع الشريك. وقد يكون من المميز تحضير الطعام سويا. لذا خصصي بعض الوقت لتحضير طعام العشاء مع الزوج، وان تعذر الأمر، فرّحيه بتحضير الوجبات التي يحبها... قد تكون مفاجأة جميلة.

ومن المهم ايضا اختيار الطعام اللذيذ لكسر الروتين اليومي. ممكن تحضير أطباق السمك والسلمون، أو السوشي، أو لوحة من الأجبان، أو البيتزا مثلا.

كما انه من المهم تحضير الحلويات اللذيذة لهذه المناسبة: كيك على شكل قلب، كعكة بالشوكولا، وغيرها.

تزيين المنزل

زيني المنزل بصوركم الجميلة المليئة بالذكريات الرائعة. أضيفي الزهور والشموع الى مائدة الطعام، والبالونات في المكان.

احرصي على ان يكون الجو رومانسيا، والوان الاحمر هي الطاغية على الزينة، لكي تبقوا بأجواء عيد الحب.

هدايا رومانسية

رغم وجود الاغلاق العام في معظم البلدان، الا ان بامكانكم طلب الهدايا اونلاين عن طريق المواقع الالكترونية، كطلب ملابس جميلة للشريك، أو العطور، أو ساعة، أو بعض الاغراض التي يحتاجها. ربما قد تكون افضل هدية له، عبارة عن علبة من الشوكولاته اللذيذة.

هذا لا يعني فقط طلب هدايا باهظة الثمن. قد تكون الهدايا المعنوية أكثر قيمة من غيرها. أكتبي له بعض الكلمات والرسائل الرومانسية، وعبري له عن حبك بكلمات جميلة، وذكريه بأنك ستحبينه الى الابد.

وأخيرا، قدمي له وردة حمراء، ولا تنسي أن تبيني له مدى حبك له.

استمتعوا سويا بأوقات رومانسية في هذه الليلة المميزة، وضعوا هواتفكم جانبا، لامضاء أوقات جميلة بمفردكم.