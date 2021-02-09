اجتماع أمني برئاسة الكاظمي يبحث مستجدات أوضاع البلد

بغداد - ياسين صفوان - أكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، ضرورة الحفاظ على أمن المواطن والوطن واستقراره وحمايته.



وقال مكتب الكاظمي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "ترأس اجتماعا أمنيا موسعا ضم وزيري الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية والقادة الامنيين".

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، "بحث مستجدات الأوضاع الأمنية التي يشهدها البلد وأهمية الحفاظ على أمن المواطن والوطن واستقراره وحمايته اضافة الى مناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الاعمال".