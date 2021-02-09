انت الان تتابع خبر إعدام رئيس وزراء العراق... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1946 - وفاة رئيس الديوان الملكي في مصر أحمد حسنين باشا

1959 - الإعلان عن الدستور الكوبي.

1963 - إعدام رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم بعد يوم من الإطاحة به وإجراء محاكمة سريعة له.

1971 - عودة مركبة الفضاء أبولو 14 إلى الأرض بعد هبوطها على سطح القمر.

1979 - انتخاب الشاذلي بن جديد رئيسًا للجزائر.

2001 - الغواصة الأمريكية "غرينفيل" تصطدم بسفينة يابانية مما يؤدي إلى غرقها.

2018 - انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغتشانغ، كوريا الجنوبية.