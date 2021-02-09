انت الان تتابع خبر بالفيديو بغداد تشهد انقطاعا شبه تام بتيار الطاقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهدت العاصمة بغداد وضواحيها انقطاعا شبه تام بتيار الطاقة بسبب تعطل المحولات نتيحة الامطار. ما جعل المواطنين يستهزئون بوزارة الكهرباء وخدماتها التي تثير سخطهم

سيناريو اعتاد عليه الشارع البغدادي خلال فصل الشتاء فبهطول الامطار اول شيء يعاني منه المواطنين انقطاع التيار الكهربائي حيث شهدت العاصمة وضواحها انقطاع شبه كلي.. بعد انفجار وتعطل بعض المحولات الكهربائية ما أدى لتضرر أصحاب المهني الحر وانقطع رزقهم



السخرية واستهزاء المواطنين بوزارة الكهرباء بات واضحا نتيجة وعودها مرات ومرات بأن الموسم المقبل سيشهد استقرار بتيار الطاقة على مدى اربع وعشرين ساعة في اليوم الواحد هذه التصريحات جعلت المواطن يفقد الثقة بالوزارة نتيجة الانقطاعات المستمرة. مطالبين بحلول اخرى لعلها تجدي نفعا