انت الان تتابع خبر بالفيديو اكثر من 85 حزبا جديداً يسعى للمشاركة في الانتخابات المبكرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فيما تستكمل المفوضية تسجيل الاحزاب والتحالفات استعدادا للانتخابات المبكرة،، حذر برلمانيون من تكرار سيناريوهات الاعوام السابقة، بتشكيل احزاب وصفوها بالانتخابية وليست سياسية، مشددين على ضرورة تبني سياسة واضحة للاحزاب الجديدة، تكون فيها مصلحة المواطن غاية، وليس الانتخابات فقط.اكثر من خمسة وثمانين حزبا جديداً قدم القائمون عليها ارواقهم الى مفوضية الانتخابات لاستحصال الاجازة التي من خلالها يسعون للمشاركة في الانتخابات المبكرة التي صار موعدها في تشرين الاول المقبل وسط دعوات بان تكون هذه التشكيلات الجديدة، احزاباً سياسية تضع مصلحة المواطن هدفا لها، لا انتخابية فقط، او احزاب ظل لتلك التقليدية، على حد وصف برلمانيين.

ومع كل هذه التحضيرات اللوجستية، الا ان بعض النواب لا يتوقعون اجراء الانتخابات بموعد مبكر، بل يذهبون بالقول باهمية اكمال الدورة البرلمانية الحالية، حتى العام المقبل، مشيرين الى ما وصفوه بخطورة حل البرلمان.



وحتى اخر تحديث لها، منحت اكدت المفوضية ان عدد الاحزاب التي منحت لهم الإجازة بلغ مئتين وخمس وثلاثين حزبا، وثمانية وعشرين تحالفا انتخابيا،، بالإضافة الى اثنين وستين حزبا قيد التسجيل.