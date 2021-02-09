تفاؤل في البرلمان.. أزمة حصة كردستان تقترب من النهاية

وقال الصفار في حديث للسومرية نيوز، ان "لدينا تفاؤل كبير في حصول انفراج قريب فيما يتعلق بحصة الاقليم في الموازنة، على اعتبار انه أجواء الحوار في هذا العام كانت ايجابية وكان لدى حكومة الاقليم جدية واضحة للوصول الى اتفاق نهائي من خلال مجيء الوفد الكردي الى بغداد اكثر من مرة والبقاء الى فترة طويلة ولقاء العديد من الشخصيات الحكومية والبرلمانية للوصول الى صيغة مقبولة للجميع وتنسجم مع الدستور والمصالح العامة"، مبينا ان "وفد الاقليم استلم 13 سؤال موسع من اللجنة المالية البرلمانية عن انتاج النفط وتكاليف الشركات وعدد الموظفين والصادرات والواردات وتم احضار جميع الاجوبة وهي موثقة بادلة وتفصيل بيانات كاملة".



واضاف الصفار، ان "اغلب النواب اضافة الى الوفد الحكومي ملتزمون بالنص الحكومي في الموازنة على اعتبار ان هنالك تفاهمات بين الوفدين الحكوميين في بغداد والاقليم وتم بناء هذا النص على أساس الحقوق والالتزامات بالاحتكام الى الدستور وقانون الادارة المالية"، لافتا الى ان "هنالك نص مقترح من بعض الكتل السياسية وأعضاء في اللجنة المالية يتعلق بهذا الملف ونعمل على التباحث في هذا المقترح".وتابع ان "لدينا تفاؤل وثقة كبيرة بالوصول في نهاية المشوار الى موازنة تتضمن حصة اقليم كردستان بشكل منصف وفقا للدستور والقوانين النافذة".