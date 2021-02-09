انت الان تتابع خبر تحالف الفتح يضع شروطاً للتصويت على الموازنة (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الوثيقة، قال التحالف: "نحن نواب تحالف الفتح امام رئيس تحالف الفتح واعضاء هيأة القيادة في الاجتماع المركزي، نعلن عدم التصويت على الموازنة الا بعد اضافة المواد التالية كمواد جديدة تخص مختلف شرائح الشعب العراقي المظلوم في محافظة البصرة والوسط والجنوب، علما ان هذه المواد سوف لم يتم اضافة أي اعباء مالية على قانون الموازنة لعام 2020".ووفقا للوثيقة فان "المادة الجديدة هي يكون سرف صرف الدولار في الموازنة هو (11190) دينار لكل دولار واحد".

والمادة الثانية الجديدة: "على وزارة المالية استحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت جميع العاملين بعقود في المفوضية المستقلة العليا للانتخابات لضمان نزاهة الانتخابات أخذ التعهدات اللازمة لاستغلال نفس التخصصات المالية الحالية للرواتب كعقود وعدم اضافة أي مبالغ اخرى".