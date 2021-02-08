بالصور.. جرحى القوات الأمنية على يد 'مندسين' في تظاهرات واسط

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، صوراً لجرحى القوات الأمنية بعد تصديهم لـ"مندسين" في التظاهرات في محافظة واسط.

وبحسب مصدر أمني، فإن "هؤلاء من ضباط ومنتسبين تلقوا اصابات من بعض المندسين بين صفوف المتظاهرين، كالطعن بالسكاكين والالات الحادة نتيجة تواجدهم لحماية الممتلكات العامة والخاصة في المحافظة".

وانطلقت قبل ايام تظاهرة قرب مبنى الحكومة المحلية في واسط بالتزامن مع تظاهرة مماثلة انطلقت، في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.