الكاظمي وصالح يبحثان جهود إقرار الموازنة والاستعداد للانتخابات

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع رئيس الجمهورية برهم صالح، جهود إقرار الموازنة، والاستعداد لإجراء عملية الإنتخابات.



وقال مكتب الكاظمي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "رئيس الوزراء استقبل رئيس الجمهورية، لبحث آخر التطورات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، فضلًا عن الجهود المبذولة لأجل إقرار قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021".

وبحث اللقاء، بحسب البيان، "الاستعدادات لإجراء عملية الإنتخابات والتهيؤ لها وتوفير كل مستلزمات نجاحها، بما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي واختياراته".

واكد الكاظمي وصالح على "أهمية التكامل في العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في سبيل مواجهة التحديات وتوفير الفرصة لنجاح جهود الإصلاح المستهدف في برنامج عمل الحكومة".