حقوق الإنسان تنفي عقدها مذكرة تفاهم مع نظيرتها في إيران

بغداد - ياسين صفوان - نفت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية حقوق الانسان في ايران.



وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه "لم نتلق اي دعوة رسمية لتوقيع مذكرة تفاهم مع ما يقابل مفوضية حقوق الانسان العراقية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف البياتي "في حال استلامنا فالقرار متروك لمجلس المفوضين، والتعاون مع مؤسسات حقوق الانسان في العالم جزء من آليات عمل مفوضية حقوق الانسان حسب قانون المفوضية".