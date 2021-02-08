ضبط صواريخ وقنبرة هاون في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط ثلاثة صواريخ وقنبرة هاون خلال عملية أمنية في كركوك.



وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية وخلال عملية امنية لتفتيش وتطهير قرية "داود العلوكة" في ناحية الرياض بكركوك تمكنت من العثور على (صاروخ نمساوي عدد 3 وقنبرة هاون) تم اتلافها من قبل مفرزة معالجة متفجرات اللواء".

وأشار البيان إلى، أن "هذه العمليات تأتي ضمن قواطع المسؤولية لتأمين حركة المواطنين ومنع احتمالات الاصابة بإنفجاراتها وخلق حالة مستدامة من التعاون بين رجل الامن والمواطن والتي تُعزز بخلق روح انتماء عالي لدى كافة المواطنين مع قواتنا البطلة في سبيل تحقيق امنهم وسلامتهم".