انت الان تتابع خبر إنجازات لافتة للمرأة في عام 2020... بعضها في الدول العربية! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخطوات الأولى من نوعها في السياسات الأميركية



في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصبحت كامالا هاريس أول امرأة مرشحة في التاريخ الأميركي لمنصب نائب الرئيس، حيث تمكنت من تحطيم الحواجز التي أبقت الرجال في أعلى المناصب السياسية الأميركية لأعوام عديدة.



وهذه ليست المرة الأولى التي تمكنت فيها من السير في طرق غير ممهدة، لتفتح المجال لغيرها من النساء. ففي عام 2010، أًصبحت هاريس أول أميركية من أصل أفريقي، وأول امرأة تشغل منصب المدعي العام في كاليفورنيا. وفي عام 2016، كانت أول امرأة أميركية من أصل هندي يتم انتخابها في مجلس الشيوخ الأميركي. وفي أغسطس/ آب 2020، أصبحت أول امرأة سمراء البشرة، وأول امرأة أميركية آسيوية يُذكر اسمها في بطاقة انتخاب رئاسية لحزب سياسي كبير.





كما أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن، عن تعيينه فريق اتصالات رفيع المستوى من النساء، ليشكل خطوة أولى أخرى للبيت الأبيض. ومن المقرر عمل ما لا يقل عن 131 امرأة في الكونغرس الأميركي في عام 2021، بما يتخطى الرقم القياسي لعام 2019 البالغ 127 امرأة، وفقًا لمركز المرأة الأميركية في الحياة السياسية (Center of American Women and Politics). وقد صنفت مجلة فوربس نائبة الرئيس الأميركي، البالغة من العمر 56 عامًا، في المركز 3 ضمن قائمة أقوى سيدات العالم ( The World's 100 Most Powerful Women) لعام 2020.كما أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن، عن تعيينه فريق اتصالات رفيع المستوى من النساء، ليشكل خطوة أولى أخرى للبيت الأبيض. ومن المقرر عمل ما لا يقل عن 131 امرأة في الكونغرس الأميركي في عام 2021، بما يتخطى الرقم القياسي لعام 2019 البالغ 127 امرأة، وفقًا لمركز المرأة الأميركية في الحياة السياسية (Center of American Women and Politics). الكويت تقر أول قانون لحماية المرأة من العنف الأسري



في سبتمبر/ أيلول الماضي، أقرت الكويت قانونًا بشأن حماية المرأة من العنف الأسري، مما يشير إلى انتصار تاريخي لدعاة حقوق المرأة في البلاد. فيما وضع مشروع القانون المعايير الدنيا وإجراءات الحماية القانونية لضحايا العنف الأسري، للحفاظ على وحدة الأسرة دون تهديد استقرارها في المجتمع. في سبتمبر/ أيلول الماضي، أقرت الكويت قانونًا بشأن حماية المرأة من العنف الأسري، مما يشير إلى انتصار تاريخي لدعاة حقوق المرأة في البلاد. فيما وضع مشروع القانون المعايير الدنيا وإجراءات الحماية القانونية لضحايا العنف الأسري، للحفاظ على وحدة الأسرة دون تهديد استقرارها في المجتمع. ووفقًا للقانون، يُعرّف العنف الأسري "بأنه كل شكل من أشكال سوء المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو المالية" سواء أكانت فعلًا أم قولًا. وبهذا يشجع القانون ضحايا العنف الأسري على الإبلاغ عن الاعتداءات، ويمكّن وزير الشؤون الاجتماعية من تشكيل فرق خاصة للتحقيق في حالات العنف الأسري ومتابعتها. تعيين أول امرأة عربية في منصب رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين



أصبحت بدور بنت سلطان القاسمي أول امرأة من العالم العربي، وثاني امرأة عالميًا، تشغل منصب رئيس اتحاد الناشرين الدوليين (IPA) منذ تأسيسه في عام 1896. وقد أعلن عن هذا الحدث التاريخي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، لتتولى بدور بموجبه منصبها الجديد في يناير/ كانون الثاني الماضي. أما في السابق فشغلت منصب نائب الرئيس منذ انتخابها للمنصب في اجتماع الجمعية العامة 2018. كما أنها ثاني امرأة بعد الأرجنتينية آنا ماريا كابانيلاس، تتولى هذا المنصب في تاريخ المؤسسة الذي يمتد لـ124 عامًا. ويعد اتحاد الناشرين الدوليين من بين الاتحادات الأكثر شهرة في العالم لمنظمات الناشرين الوطنية والإقليمية. ويقع مقر المؤسسة في جنيف بسويسرا، ويزيد أعضاؤها عن 83 منظمة تمثل 69 دولة. قانون الإمارات الجديد للمساواة في الأجور



في سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً لضمان المساواة في الأجور لكل من الرجال والنساء في القطاع الخاص. في سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً لضمان المساواة في الأجور لكل من الرجال والنساء في القطاع الخاص. وقد نص مرسوم القانون الاتحادي رقم (06) لسنة 2020: "تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل، إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذي قيمة متساوية، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين، الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية". وفي مؤشر عدم المساواة بين الجنسين لعام 2019 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صعدت الإمارات العربية المتحدة 23 مرتبة لتصل إلى المركز الأول عربياً و26 عالمياً. الإنجازات العلمية في جوائز نوبل لعام 2020

