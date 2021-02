إنجازات لافتة للمرأة في عام 2020... بعضها في الدول العربية!

بغداد - ياسين صفوان - الخطوات الأولى من نوعها في السياسات الأميركية



في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصبحت كامالا هاريس أول امرأة مرشحة في التاريخ الأميركي لمنصب نائب الرئيس، حيث تمكنت من تحطيم الحواجز التي أبقت الرجال في أعلى المناصب السياسية الأميركية لأعوام عديدة.



وهذه ليست المرة الأولى التي تمكنت فيها من السير في طرق غير ممهدة، لتفتح المجال لغيرها من النساء. ففي عام 2010، أًصبحت هاريس أول أميركية من أصل أفريقي، وأول امرأة تشغل منصب المدعي العام في كاليفورنيا. وفي عام 2016، كانت أول امرأة أميركية من أصل هندي يتم انتخابها في مجلس الشيوخ الأميركي. وفي أغسطس/ آب 2020، أصبحت أول امرأة سمراء البشرة، وأول امرأة أميركية آسيوية يُذكر اسمها في بطاقة انتخاب رئاسية لحزب سياسي كبير.

وقد صنفت مجلة فوربس نائبة الرئيس الأميركي، البالغة من العمر 56 عامًا، في المركز 3 ضمن قائمة أقوى سيدات العالم ( The World's 100 Most Powerful Women) لعام 2020.كما أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن، عن تعيينه فريق اتصالات رفيع المستوى من النساء، ليشكل خطوة أولى أخرى للبيت الأبيض. ومن المقرر عمل ما لا يقل عن 131 امرأة في الكونغرس الأميركي في عام 2021، بما يتخطى الرقم القياسي لعام 2019 البالغ 127 امرأة، وفقًا لمركز المرأة الأميركية في الحياة السياسية (Center of American Women and Politics).

