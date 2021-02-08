الجوية يعزز صدارته للدوري بفوزه على الميناء والكهرباء يحقق المطلوب

واصل فريق القوة الجوية صدارته لجدول الترتيب بعد فوزه على فريق الميناء بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر لدوري الكرة الممتاز.



وتقدم اولا فريق الميناء بهدف اللاعب حسام مالك بالدقيقة 30، وسجل للقوة الجوية هدف التعادل امجد راضي من ضربة جزاء الدقيقة 60 واضاف سامح سعيد الهدف الثاني الدقيقة ٨٤. وعلى ملعب الصناعة حقق فريق الصناعات الكهربائية الفوز على فريق أربيل بهدفين دون رد. وسجل هدفي الصناعات الكهربائية، اللاعب مصطفى محمود في اول مباراة رسمية له مع الفريق بعد قدومه من فريق الزوراء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

