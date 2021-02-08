انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تعلن تفاصيل اصابات كورونا الجديدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الاصابات 376 موزعة كالآتي :
أبو دشير--------------7 الدورة---------------33
الرحمانية------------- 8
السيدية-------------- 13
الشعلة--------------21
الصالحية -------------3
الطارمية --------------9
العامرية-------------- 20
العطيفية--------------4
العلاوي----------------4
الغزالية ---------------20
القادسية --------------11
الكاظمية-------------- 25
المحمودية-------------5
المكاسب ---------------1
المنصور----------------7
المواصلات--------------6
الوشاش-----------------1
اليرموك ----------------18
اليوسفية ----------------1
حي الجامعة------------6
حي الجهاد-------------23
حي الخضراء------------8
حي العامل--------------9
حي العدل --------------10
حي الفرات--------------6
كرادة مريم--------------2
ناحية الرشيد-------------1
سكنة جانب الرصافة -------7
أبو دشير--------------7
أبو غريب -------------13
الإسكان---------------1
الاعلام---------------10
البياع----------------26
التاجي---------------10
الحرية---------------27
الرحمانية------------- 8
السيدية-------------- 13
الشعلة--------------21
الصالحية -------------3
الطارمية --------------9
العامرية-------------- 20
العطيفية--------------4
العلاوي----------------4
الغزالية ---------------20
القادسية --------------11
الكاظمية-------------- 25
المحمودية-------------5
المكاسب ---------------1
المنصور----------------7
المواصلات--------------6
الوشاش-----------------1
اليرموك ----------------18
اليوسفية ----------------1
حي الجامعة------------6
حي الجهاد-------------23
حي الخضراء------------8
حي العامل--------------9
حي العدل --------------10
حي الفرات--------------6
كرادة مريم--------------2
ناحية الرشيد-------------1
سكنة جانب الرصافة -------7
الشفاء: 215.. الوفيات: لا توجد