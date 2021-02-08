انت الان تتابع خبر العراق يؤكد أهمية إعادة سوريا لعضوية الجامعة العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الاثنين، أهمية إعادة سوريا لعضوية الجامعة العربية، مشيراً الى أن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير.