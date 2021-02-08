العراق يؤكد أهمية إعادة سوريا لعضوية الجامعة العربية

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بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الاثنين، أهمية إعادة سوريا لعضوية الجامعة العربية، مشيراً الى أن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير.
وقال حسين في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، "نرحب بعودة العلاقات بين الأشقاء العرب".
وأضاف "للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير ونؤكد أهمية إعادة سوريا لعضوية الجامعة العربية"، مثمناً "مواقف الدول العربية لتقديم المواساة لحكومة العراق اثر العمل الارهابي في ساحة الطيران".